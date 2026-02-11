Rutte muestra su "total confianza" en que Ucrania será capaz de organizar unas elecciones en plena guerra

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - OTAN

BRUSELAS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mostrado su "total confianza" en que Ucrania sería capaz de organizar unas elecciones y un referéndum en plena invasión de Rusia, y ha reiterado que corresponde a los ucranianos decidir si estarían dispuestos a ceder parte de su territorio para cerrar un acuerdo de paz.

Así ha respondido al ser preguntado en una rueda de prensa de Bruselas en la víspera de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, que tendrá lugar este jueves, sobre si cree que Ucrania podrá celebrar unos comicios presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia en primavera.

"Tengo plena confianza en el liderazgo ucraniano y en la democracia ucraniana. En última instancia, es una decisión que les corresponde a ellos, de acuerdo con su Constitución y con la forma en que están acostumbrados a organizar este tipo de acontecimientos tan importantes", ha sostenido.

Rutte, que no ha detallado si ha recibido alguna petición concreta de Kiev para llevar a cabo esa jornada electoral, también ha indicado que siempre ha mantenido que "corresponde a los ucranianos decidir qué pueden aceptar en última instancia en un acuerdo de paz" o en un acuerdo de alto el fuego a largo plazo.

UCRANIA INSISTE EN QUE DEBE HABER SEGURIDAD

La cuestión de unas eventuales elecciones los próximos meses ha saltado a la palestra ante las prisas de Estados Unidos por cerrar un acuerdo de paz antes de las elecciones de mitad de mandato y, en esta línea, el diario británico 'Financial Times' informara de los planes de Zelenski para organizar elecciones presidenciales antes del 15 de mayo.

La oficina de Zelenski en declaraciones a la agencia Ukrinform se han mostrado escéptica con esta información indicando que "nadie se opone a las elecciones, pero debe haber seguridad". "Si los rusos matan cada día, ¿cómo se pueden anunciar o considerar seriamente las elecciones en las próximas semanas?, ha subrayado la oficina presidencial ucraniana.

En todo caso, Kiev ha señalado en repetidas ocasiones que un acuerdo de paz con Rusia tendrá que pasar por su Parlamento o por un referéndum, una eventual votación que las autoridades ucranianas podría hacer coincidir con elecciones presidenciales, según ha indicado en anteriores ocasiones figuras políticas afines a Zelenski.