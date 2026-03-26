Rutte observa la "frustración" de Trump con los socios europeos y reconoce que EEUU no les avisó de la operación en Irán

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - OTAN - Archivo

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha expresado su entendimiento con la "frustración" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los socios europeos de la Alianza, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya vuelto a arremeter contra ellos por su falta de apoyo en la guerra lanzada contra Irán y les haya avisado de que Washington "no olvidará" su falta de implicación.

Al mismo tiempo, el jefe de la Alianza Atlántica ha reconocido que Estados Unidos no avisó a sus socios europeos de la intervención militar iniciada el pasado 28 de febrero contra Teherán, aunque ha justificado la actitud de Trump esgrimiendo que había "una buena razón para ello", y es que quería "mantener en secreto la operación".

Así ha reaccionado al ser preguntado en una rueda de prensa desde la sede de la organización, donde ha presentado este jueves el informe anual de la OTAN, sobre las nuevas críticas del mandatario estadounidense contra socios europeos de la alianza, que en su opinión "no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán".

"Lo que he observado es cierta frustración por su parte con los europeos por tardar en reaccionar a sus peticiones cuando se trata de garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas", ha aseverado el también ex primer ministro de Países Bajos, sin entrar a valorar las palabras del inquilino de la Casa Blanca contra otros Estados miembro de la OTAN.

En su interpretación, a los Estados europeos les está llevando tiempo organizarse para intervenir en el bloqueado estrecho de Ormuz porque Washington no avisó de su ataque a Irán, lanzado hace casi un mes. Según Rutte, había "una razón para ello", con "motivos justificados".

"Estados Unidos no pudo consultar con sus aliados para mantener en secreto la operación y, de nuevo por buenas razones, era necesario asegurarse de que nadie supiera lo que iba a ocurrir aquella mañana de sábado. Siempre existe el riesgo de que, si informas a demasiada gente, algo pueda filtrarse", ha indicado.

Rutte ha proseguido en su explicación señalando que "la buena noticia ahora es" que, "gracias al liderazgo" de Reino Unido, Francia y otros países como Italia, Alemania, Japón y Países Bajos, "ahora hay más de 30" Estados que se han comprometido a reunirse para debatir "el qué, el dónde y el cuándo" para ver cómo garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas.

"Y esto responde exactamente también a la petición del presidente Trump", ha añadido sobre la iniciativa lanzada hace una semana y a la que ya se han sumado decenas de países para "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump.