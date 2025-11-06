Rutte pide a la industria de defensa que asuma "cierto riesgo" y eleve la capacidad de producción

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la sesión parlamentaria de la OTAN. - -/NATO/dpa

BRUSELAS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este jueves que la industria de defensa asuma "cierto riesgo" y eleve la producción militar ante la intención de los países aliados de disparar el gasto en defensa y mantener el apoyo militar a Ucrania.

"Los tiempos peligrosos exigen acciones audaces, y esto requiere de todos nosotros cierto grado de tolerancia al riesgo. Como líderes, deben asumir el riesgo político; a la industria se le pide que asuma cierto riesgo empresarial", ha afirmado el jefe político de la OTAN en su intervención en el foro OTAN-Industria en Bucarest, Rumanía.

Rutte ha reiterado que la "voluntad política", "el dinero" y "la demanda" de material militar está ahí por lo que ha planteado "llegar un acuerdo" con los líderes empresariales de la industria de la defensa.

En el evento con los principales actores del sector, ha reclamado que estos "aumenten el suministro, amplíen las líneas de producción existentes y abran nuevas" para atender la demanda de equipamiento militar y munición de los aliados.

"Por mi parte, seguiré haciendo todo lo posible para instar a los gobiernos a que pasen de las palabras a los hechos y firmen los contratos, y les prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos desde la OTAN para acelerar las adquisiciones y seguir apoyando la innovación", ha resumido, insistiendo en que el sector no puede tener "miedo" al exceso de capacidad futura.