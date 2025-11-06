La Eurocámara y los 27 pactan la normativa que facilitará que programas europeos se dediquen a inversión militar

Archivo - Efectivos de España y Francia en unos ejercicios militares conjuntos de la OTAN en Polonia. - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo político sobre la normativa que facilitará que programas europeos canalicen fondos hacia el sector de la defensa, en el marco de los planes para rearmar Europa.

Las medidas tienen como objetivo reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea canalizando financiación de la UE hacia la defensa y la seguridad. Se espera que el acuerdo se formalice antes de final de año.

En concreto, la normativa pactada servirá para reformar programas existentes de la UE como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), el programa científico Horizoz, el Fondo Europeo de Defensa (EDF), el Programa Europa Digital o el mecanismo 'Conectar Europa' para canalizar fondos europeos a gasto en defensa, en un paso para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros ante el compromiso de elevar la inversión militar y alcanzar el 5% del PIB en gasto en Defensa pactado en el seno de la OTAN el pasado junio.

En el marco de las negociaciones, los eurodiputados han reclamado que las inversiones militares incluyan la protección de infraestructuras críticas, la respuesta ante desastres o la integridad de los procesos electorales.

También han priorizado que la legislación permita un mayor apoyo a la industria de defensa de Ucrania y garantice su participación en el Fondo Europeo de Defensa.

En el contexto de Horizon, los cambios tienen que ver con permitir financiar con fondos de la UE aplicaciones civiles con potencial uso militar mediante una exención específica en el presupuesto europeo. Asimismo, en el marco de STEP se incluirá las "tecnologías de defensa" como cuarto sector estratégico, mientras que en el programa de transporte se permitirá dedicar fondos europeos a planes de movilidad militar y para financiar infraestructuras de transporte de doble uso.

Por su lado, la Comisión Europea ha expresado su satisfacción con el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, apuntando que abre opciones para que Ucrania opte a programas del Fondo Europeo de Defensa, dotado con 7.300 millones de euros.

"Representa un paso importante en la cooperación en materia de defensa entre la UE y Ucrania, así como en el fortalecimiento de la seguridad colectiva y la resiliencia industrial de Europa", ha valorado el Ejecutivo comunitario en un comunicado sobre el paquete legislativo destinado a impulsar la inversión relacionada con la defensa en el marco del presupuesto de la UE.