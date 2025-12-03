Rutte pide mantener el apoyo financiero a Ucrania incluso si no se logra un consenso para usar activos rusos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, en la sede de la OTAN. - -/NATO/dpa

BRUSELAS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado este miércoles a los aliados mantener el apoyo financiero a Ucrania, incluso si la Unión Europea no logra un consenso para usar activos rusos congelados en Europa para un préstamo de reparación, aunque considera que usar los activos rusos "facilitaría" el respaldo económico a Kiev.

"Ucrania no puede quedarse sola. Tenemos que asegurarnos de que el dinero siga ahí, como hemos hecho durante los últimos años. Hemos podido obtener el dinero necesario para Ucrania, incluso sin los activos congelados", ha indicado el jefe político de la OTAN en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores aliados.

Según Rutte, los aliados europeos están comprometidos a explorar el uso de los activos rusos congelados, aunque en todo caso ha avisado que "si eso no ocurre" tendrán que buscar otra vía de financiación.

"Entonces está absolutamente claro que necesitaremos obtener el dinero de otra manera", ha ahondado. "Veamos hasta dónde llegamos, porque, por supuesto, eso facilitaría las cosas", ha argumentado.

Este comentario del líder de la OTAN llega el mismo día que la Comisión Europea ha presentado la base legal para sacar adelante su propuesta para un préstamo de reparaciones a Ucrania, pese a que Bélgica cuestiona abiertamente su legalidad.

NEGOCIACIONES NO SE HACEN EN LÍNEA RECTA

Rutte ha reiterado las alabanzas al presidente estadounidense, Donald Trump, por desbloquear las negociaciones de paz con Rusia, al tiempo que ha avisado de que el proceso "no es algo que ocurra en línea recta de una sola vez". "Necesitas propuestas sobre la mesa y necesitas tener discusiones", ha indicado, asegurando que el proceso será gradual y "paso a paso".

Según el secretario general aliado, la OTAN quiere que las conversaciones consoliden una Ucrania "soberana" y con garantías de seguridad que aseguren que Rusia "no volverá nunca más a intentar atacar a Ucrania". "Eso es lo que buscamos", ha incidido.

En este sentido, el ex primer ministro de Países Bajos ha instado a continuar con el apoyo militar a Ucrania para fortalecer al país y elevar la presión sobre Rusia. "No nos iremos a ninguna parte. Hablamos en serio. Nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para mantenerse en la lucha", ha dicho, reiterando la importancia del programa PURL con el que los aliados adquieren armamento de fabricación estadounidenses para suministrar a Ucrania.

Igualmente, ha reivindicado seguir imponiendo sanciones económicas a Moscú, insistiendo en que se nota el "impacto en la economía rusa" frente a los intentos del Kremlin de "encubrir" las consecuencias de la economía de guerra. "Se está acercando al final de la línea en lo que respecta a estas formas de encubrir el enorme impacto económico de las sanciones", ha indicado, al tiempo que estrechar el cerco sobre flota en la sombra rusa.