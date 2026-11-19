El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha restado importancia este jueves a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya calificado de "amigo" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante su encuentro en China, y ha defendido que es "totalmente normal" que los dirigentes de las grandes potencias nucleares mantengan contactos para tratar de alcanzar acuerdos.

"No olvidemos que Rusia y Estados Unidos son grandes potencias nucleares y China es una potencia nuclear emergente. Es importante que los líderes se reúnan, también los de las potencias nucleares", ha afirmado Rutte en declaraciones a la prensa antes de participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios de Ucrania, que acoge Alemania.

Preguntado también por si le preocupa la cumbre trilateral celebrada en Shenzhen entre Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, el jefe de la Alianza Atlántica ha respondido que no está "en absoluto preocupado" y ha insistido en que es importante que los dirigentes internacionales mantengan este tipo de encuentros.

"Es totalmente normal que estas personas se reúnan, celebren encuentros e intenten ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de avanzar", ha añadido Rutte, que ha vuelto a elogiar la labor diplomática del mandatario estadounidense para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, ha asegurado que Trump está realizando "esfuerzos titánicos" para alcanzar la paz en Ucrania y ha afirmado que únicamente puede "felicitarlo por ello", extendiendo también su agradecimiento a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner por su trabajo para tratar de lograr una solución negociada al conflicto.

Las declaraciones de Rutte se producen después de que Trump, Putin y Xi hayan acordado en su cumbre trilateral en Shenzhen abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas, aunque el encuentro concluyó sin avances concretos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras la cita, Putin volvió a cuestionar la disposición de Kiev y de los países europeos a alcanzar la paz y condicionó una eventual participación europea en las negociaciones a que definan previamente su posición.

MANTENER EL APOYO MILITAR A UCRANIA

Por otra parte, Rutte ha explicado que la reunión convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, se centrará en cómo avanzar conjuntamente hacia la paz en Ucrania y en garantizar que Kiev siga recibiendo el armamento y el apoyo necesarios mientras continúe la guerra.

El también ex primer ministro de Países Bajos ha valorado positivamente los contactos mantenidos en Abu Dabi entre representantes europeos, estadounidenses y ucranianos, al considerar que permitieron acordar la mejor manera de avanzar hacia una solución negociada con la participación de Europa.

Asimismo, ha destacado los resultados de una reunión celebrada hace dos días en la sede de la OTAN en Bruselas, en la que, según ha explicado, aliados y socios acordaron garantizar que Ucrania siga contando con armamento y asistencia militar durante el próximo invierno y más allá.