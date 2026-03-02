Rutte ve "crucial" la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado como "crucial" la ofensiva militar desplegada por Estados Unidos e Israel desde el sábado contra Irán, en la que ha caído el líder supremo, Alí Jamenei, y ha asegurado que ve "un amplío apoyo" de los "principales líderes europeos" a la operación llevada a cabo por el presidente norteamericano, Donald Trump, en Oriente Próximo.

En una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, el jefe político de la Alianza Atlántica ha alabado al "líder del mundo libre", en referencia al inquilino de la Casa Blanca, por lo que ha hecho en Irán desde el sábado, como "eliminar" a Jamenei y también acabar con "la capacidad nuclear" y el programa de misiles balísticos de Teherán.

"Esto es crucial. Y lo que estoy viendo en Europa tras hablar con todos los principales líderes europeos durante el fin de semana es un amplio apoyo a lo que está haciendo el presidente", ha afirmado Rutte, para después destacar que los países europeos "están dando un paso al frente" en materia de seguridad.

ESTAR "PREPARADOS" PARA DISUADIR CUALQUIER AMENAZA

Con todo, el secretario general de la Alianza ha mantenido una conversación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan sobre Irán y la situación de seguridad en la región, en la que ambos han coincidido en "la importancia de un enfoque en 360 grados de la OTAN" a nivel mundial.

Según ha informado el también ex primer ministro de Países Bajos en un mensaje en redes social, él y Erdogan también han convenido en la necesidad de estar "preparados" para disuadir y para defenderse de cualquier amenaza "venga de donde venga".