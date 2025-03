Saar dice que la cumbre en Suiza sobre DDHH en Oriente Próximo "es parte de la guerra legal" contra Israel

La conferencia fue convocada sobre la base de la Cuarta Convención de Ginebra sobre protección de civiles en periodos de guerra y ocupación

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha expresado este lunes su rechazo a la conferencia que se celebrará próximamente en la ciudad suiza de Ginebra sobre la situación de los Derechos Humanos en Oriente Próximo, con el foco puesto en los Territorios Palestinos Ocupados, y ha dicho que "es parte de la guerra legal contra Israel".

El Ministerio de Exteriores israelí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "rechaza firmemente" la conferencia de Estados parte de la Cuarta Convención de Ginebra, prevista para este viernes, y ha afirmado que "se ha reunido sólo tres veces en el pasado, todas ellas en relación con Israel.

Así, ha sostenido que este hecho convierte la cumbre en "un acto inherentemente político" que recae en "una flagrante politización de las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario", al tiempo que ha afirmado que será "otra plataforma para atacar a Israel, un país democrático, y reforzar a organizaciones terroristas que han mostrado un desprecio total por la humanidad y la ley".

"La infundada decisión de convocar la conferencia, junto a su alcance sin precedentes y la naturaleza revisionista de su esperado resultado, que reinterpreta las obligaciones legales existentes y no permite a otros Estados miembro expresar adecuadamente sus reservas, demuestra también que la conferencia está impulsada por una narrativa sesgada", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que la conferencia "busca avanzar la campaña legal contra Israel" y ha afirmado que "no debería tener lugar". "Israel no tenderá su mano a esta iniciativa", ha manifestado, antes de pedir a "los Estados que valoran las Convenciones de Ginebra y su aplicación, así como una administración adecuada", que "no participen en la conferencia".

La conferencia reunirá a Estados que ratificaron la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, dedicada a la protección de civiles en periodos de guerra y ocupación, tras una petición presentada en septiembre de 2024 a Suiza por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para que convocara esta cumbre, ante las críticas contra Israel por sus acciones como potencia ocupante en los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--.