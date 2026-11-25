El salvadoreño Kilmar Ábrego (c) a su salida del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado ilegalmente a una megaprisión de su país natal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sin que se respetaran las garantías procesales habituales, ha llegado a España este miércoles tras abandonar Estados Unidos en un acto de denuncia de su política migratoria.

Ábrego ha llegado sobre las 11.00 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid tras meses de batalla judicial en un movimiento voluntario y que su entorno ha descrito como temporal y para relatar fuera de Estados Unidos la situación que atraviesan los migrantes en el marco de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En frente, la Casa Blanca ha afirmado que el ciudadano salvadoreño "se ha autodeportado" a España y ha aprovechado para cargar contra "la política de puertas abiertas" del Gobierno de Pedro Sánchez, que según Washington ha supuesto la "devastación" del país.

"El salvadoreño eligió autodeportarse a España, un país que ha quedado devastado por sus políticas de puertas abiertas", ha afirmado Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones concedidas a Europa Press. "Qué alivio", ha agregado.

La portavoz de la Casa Blanca ha subrayado así su satisfacción por la salida del país de Ábrego al que ha vinculado a las pandillas salvadoreñas y al tráfico de personas, además de acusarle de ser "un maltratador reincidente y depredador de menores", pese a que ninguna de estas acusaciones ha sido probada ante los tribunales.

Horas antes el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha afirmado que en su cartera están "encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos a España".

Este mismo departamento sostuvo que "no es sorprendente que este extranjero ilegal y delincuente haya decidido marcharse a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales", en referencia a la entrada irregular de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio.

REITERADAS DETENCIONES Y AMENAZAS DE ENVIARLE A UGANDA

El migrante salvadoreño que ha viajado a España junto a su mujer, de nacionalidad estadounidense, y su equipo legal, fue detenido en marzo de 2025 en plena vía pública en el estado de Maryland, donde trabajaba y residía junto a su familia, tras lo que fue deportado a El Salvador, donde permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pese a una orden judicial que prohibía su envío a este país.

Allí, Ábrego denunció golpes, privación de sueño y torturas psicológicas. Tras ello, y ante una polémica marcada por las reiteradas negativas del Ejecutivo estadounidense de revertir la expulsión, tal y como la Justicia había dictado, las autoridades de Estados Unidos gestionaron su regreso admitiendo un "error administrativo".

A su vuelta, sin embargo, lo acusaron de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control en el que transportaba a nueve personas indocumentadas, un caso que fue desestimado un año después por un juez que apuntó que la investigación tenía carácter de "represalia".

A todo ello se suma que los tribunales estadounidenses bloquearon su deportación a Uganda en agosto de 2025 y su arresto de nuevo en febrero de 2026 en previsión de una deportación, lo que chocó en reiteradas ocasiones con los letrados del Departamento de Justicia estadounidense.