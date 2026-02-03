Sarah Ferguson cierra su fundación benéfica tras salir a la luz nuevos correos que muestran lazos con Epstein

Archivo - Sarah Ferguson, la que fuera duquesa de York y mujer de Andrés Mountbatten-Windsor. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sarah Ferguson, la que fuera duquesa de York y mujer de Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, ha anunciado este martes el cierre de su entidad benéfica, Sarah's Trust, tras salir a la luz nuevos correos electrónicos que muestran que mantenía lazos con el delincuente sexual, ahora fallecido, Jeffrey Epstein.

Un portavoz de la fundación --creada en 2020 por la propia Ferguson y con sede en Reino Unido-- ha indicado que, tras "meses de conversaciones exhaustivas", se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es cerrar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC.

La medida ha sido anunciada después de que se hallara correspondencia con Epstein entre los tres millones de documentos sobre el caso publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

En este sentido, la entidad ha aclarado que abordará su posible reapertura en el futuro, tan solo días después de que se publicaran esos nuevos detalles que apuntan a una amistad con Epstein incluso después de que este hubiera sido condenado por liderar una red de pederastia.

Según la propia página web de la entidad, la fundación se dedica a "apoyar movimientos que luchan contra la crisis medioambiental" para "acabar con los ciclos que perpetúan la pobreza extrema" y la crisis alimentaria.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el expresidente Bill Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.