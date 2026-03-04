Save the Children alerta de otra oleada de desplazados en Líbano tras la nueva ofensiva de Israel

Aviones de combate israelíes llevan a cabo un ataque aéreo contra un edificio en los suburbios del sur de Beirut, tal y como se ve en el momento del impacto. - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha alertado este miércoles de otra oleada de desplazados internos en Líbano, que incluye a unos 60.000 niños, tras la nueva ofensiva de Israel en el marco de la escalada de las tensiones en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. "La gente realmente está huyendo en una situación desesperada", advierte, al tiempo que denuncia un uso "desproporcionado" de la fuerza en este nuevo ataque.

"Estamos aquí en Beirut viendo a miles de personas llegar a la ciudad. Miles de familias con niños cargando todo lo que pudieron llevar consigo. Si llegaron en coche, venían con colchones. Si llegaron caminando, básicamente venían desesperados en busca de seguridad y protección", ha señalado la directora nacional de Save the Children en Líbano, Nora Ingdal, en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, explica que la organización empezó su respuesta de emergencia tan solo unas horas después de que Israel lanzara una nueva ofensiva contra Líbano, dejando ya más de 60 muertos, en el medio de la crisis regional tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los ataques de Washington y Tel Aviv.

"Lo más importante era ayudar a las personas con refugio, porque estaban huyendo. Así que, tan pronto como algunas escuelas se convirtieron en lo que se denomina refugios colectivos, empezamos a distribuir desde el principio colchones, mantas, botellas de agua, pero también kits para bebés a las familias y kits de higiene", ha detallado la responsable de Save the Children, quien centra la respuesta de emergencia en dotar a las familias de elementos "esenciales" ante la gran necesidad que emerge de esta nueva crisis.

Los datos con los que cuenta la organización humanitaria señalan que 183.000 personas se han visto obligadas a salir de sus viviendas ante la última ofensiva israelí, principalmente del sur de Líbano y del sur de Beirut. "Al menos un tercio son niños. Eso significa que estamos hablando de alrededor de 60.000 niños desplazados", ha apuntado, para incidir en que solo una pequeña parte de este éxodo puede instalar en refugios colectivos, mientras que unos 130.000 tiene que buscar protección en casas de familiares o vivir en las calles.

"Estamos muy, muy, preocupados por esto y pedimos un cese inmediato de las hostilidades. Esa es nuestra primera exigencia", ha declarado Nora Ingdal, quien incide en que "tiene que detenerse" la ofensiva contra Líbano. Mientras tanto, recalca que debe protegerse a los civiles y explica que las columnas de humo oscuro que percibe desde la oficina de Save The Children en Beirut apuntan a ataques contra zona "densamente pobladas" y donde viven muchos menores.

"La protección de los civiles es la otra gran exigencia principal. Esto tiene que parar; se está saliendo de control", ha denunciado, al tiempo que advierte de que la situación de guerra eleva las tensiones sociales internas en Líbano. "Este es un país que salió de una guerra civil, que ha intentado sanar, pero toda esta presión externa también crea tensiones sociales entre la población", ha avisado.

NUEVA CRISIS EN LÍBANO

En todo caso, esta crisis se suma a una serie de dificultades que ha atravesado el país en el último lustro, incluyendo la oleada de desplazados registrada tras la guerra en Gaza, cuando el conflicto se extendió a Líbano durante 13 meses en plena operación de Israel contra la milicia chii Hezbolá.

A la larga lista de conflictos en suelo libanés hace referencia Nora Ingdal quien recalca que muchos de los desplazados "no es la primera vez que huyen". "Es la segunda vez, es la tercera vez. Los niños están muy asustados y preguntan a sus padres: '¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo podremos volver?'", ha argumentado.

Habla de una "retraumatización" en los niños. "Están tan asustados de que vaya a ser como la última vez, que fue hace solo 15 meses, pero eso es mucho tiempo en la vida de un niño", ha insistido Ingdal.

"Muchos libaneses o personas que viven en el Líbano se sienten bastante olvidados y la gente me pregunta qué ha pasado con el Derecho Internacional Humanitario", asegura, quien incide en que se respete plenamente así como los Derechos Humanos, "incluidos los principios de proporcionalidad y precaución, así como las obligaciones derivadas de la protección especial de los niños en los conflictos armados".

"Ahora no vemos eso. Vemos un uso desproporcionado de la violencia contra los niños y los civiles", resume sobre la última oleada de ataques en suelo libanés.