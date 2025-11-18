Save the Children alerta del riesgo de enfermedades para niños que no tienen refugio en Gaza ante condiciones invernales

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha alertado este martes del riesgo de enfermedades al que se enfrentan niños que no tiene refugio en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en el enclave palestino, debido a las condiciones en las que viven durante la temporada invernal.

"Se han despertado sumergidos en aguas residuales. (...) Estas tiendas de campaña, que han quedado reducidas a pedazos de tela destrozados, no pueden soportar el viento y la lluvia y no son capaces de proteger a la infancia de las enfermedades", ha dicho el director regional de la ONG, Ahmad Alhendawi.

Así, ha recordado que en los dos últimos inviernos murieron 14 menores por hipotermia y subrayado que esto "no puede volver a suceder". "Por tercer invierno consecutivo desde el inicio de los intensos bombardeos israelíes en octubre de 2023, están desesperados no solo por un alto el fuego duradero, sino también por lugares seguros y cálidos donde dormir", ha manifestado.

Alhendawi ha sostenido que, si bien hace más de un mes los líderes mundiales presenciaron la firma de un acuerdo que prometía ayuda y "el fin de este sufrimiento inimaginable", este invierno el pacto "debe traducirse en un alto el fuego duradero, en la llegada masiva de ayuda a la Franja, y que Gaza pueda despertar por fin de su pesadilla".

El responsable de comunicación de Save the Children en Gaza, Shurouq, ha lamentado que "el viernes la gente se despertó y se encontró sumergida en aguas residuales". "Llevamos dos años viviendo en tiendas de campaña, y ya están muy desgastadas; no pueden soportar el viento ni la lluvia. Vi a una mujer con un bebé de seis meses, corriendo con él en brazos y gritando: '¿A dónde voy a ir?'", ha relatado.

La ONG ha denunciado que más de 13.000 hogares se vieron afectados el fin de semana pasado por las lluvias, que inundaron cientos de tiendas de campaña y refugios improvisados, mientras que los niños duermen en el suelo, con ropa insuficiente y "empapada de aguas residuales". El agua de lluvia "no se drena correctamente" y se mezcla con las aguas residuales, empapando colchones, mantas, ropa y comida, por el colapso del sistema de saneamiento tras dos años de bombardeos israelíes, asedio y restricciones a la ayuda.

Más de dos tercios de los niños y niñas de Gaza --unos 700.000-- están expuestos a riesgos similares, ya que viven en tiendas de campaña que se están desmoronando tras dos años de bombardeos y desplazamientos. Desde el inicio del alto el fuego, han entrado en Gaza 19.000 tiendas de campaña y 276.000 lonas, pero no ha entrado madera ni herramientas porque las autoridades israelíes las restringen alegando que son artículos de "doble uso".

Save the Children remarca que sin herramientas ni equipos los palestinos no pueden empezar a reparar sus casas y "muchos tienen miedo a moverse por la presencia de artefactos explosivos sin detonar, que ya han causado víctimas infantiles. Mientras tanto, con más del 81 por ciento de los edificios dañados, la mayoría de las personas siguen refugiándose en lo que queda de las tiendas de campaña utilizadas durante los últimos años.