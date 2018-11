Save the Children denuncia detención de niños migrantes en México y apela a su protección

Publicado 23/11/2018 11:36:54 CET

"Por ningún motivo se debe expulsar, deportar, retornar o rechazar en frontera a un niño", sostiene la ONG

La ONG Save the Children ha denunciado este viernes que se han producido casos de detención de niños migrantes en México y ha apelado a las autoridades de este país a proteger a los menores y no proceder en ningún caso a su arresto o expulsión, puesto que la vida de muchos de ellos corre peligro en sus países de origen.

En un comunicado, la organización ha aprovechado para recordar que "en ningún caso la situación migratoria de niñas, niños y adolescentes prefigura un delito y que no pueden ser detenidos por encontrarse en condición migratoria irregular" puesto que esto "violaría sus Derechos Humanos".

La ONG ha explicado que según ha podido saber el pasado 15 de noviembre personal del Instituto Nacional de Migración y de Policía Federal mexicana detuvo en la carretera de Hermosillo a Nogales a dos autobuses en los que viajaban migrantes.

De acuerdo con la Comisión de gestión y diálogo del Éxodo Centroamericano, "a las personas del primer autobús, incluidas mujeres y niños, las bajaron y las subieron a perreras de migración", pero las que viajaban en el segundo autobús se resistieron, aunque finalmente fueron trasladadas en este medio de transporte hasta el mismo lugar.

"La detención de niñas, niños y adolescentes repercute en su estado emocional, ya que son frecuentes los sentimientos de culpa, miedo, presión y estrés, en especial, cuando son separados de sus familias y trasladados a espacios que no son amigables ni seguros para su edad", ha denunciado la directora de Incidencia Política de Save the Children en México, Nancy Ramírez, subrayando que "la detención sólo agrava su situación de vulneración".

En este sentido, Save the Children ha pedido que se activen de forma inmediata "mecanismos especiales de protección" para los menores que forman parte de las distintas caravanas de migrantes que se dirigen a la frontera con Estados Unidos como lo exige la legislación mexicana y ha recordado que son las Procuradurías de Protección los órganos que deben garantizar esta protección especial.

Por otra parte, la ONG ha celebrado el amparo indirecto otorgado por un juez de ciudad de México quien ha exhortado a suspender todos los actos vinculados con planear, tramitar, organizar o ejecutar cualquier acto de deportación de niñas, niños y adolescentes tras una demanda de amparo presentada para no detener a menores integrantes de la Caravana Migrante.

"Por ningún motivo se debe expulsar, deportar, retornar o rechazar en frontera a un niño, más si su vida, seguridad y libertad está en peligro a causa de persecución, amenaza, violencia generalizada o violaciones a sus derechos humanos", ha subrayado Ramírez.

HUYENDO DE LA VIOLENCIA

Según Save the Children, alrededor del 15 por ciento de las caravanas de migrantes centroamericanos son niños y adolescentes, que en la mayoría de los casos huyen por la violencia en sus países de origen.

"Me vine porque los pandilleros me amenazaron de muerte", ha contado a la ONG Bárbara, de 16 años y que ha solicitado asilo tras huir de Honduras. "Mis papás no saben nada de mí. Cuando yo tenía 8 años, mi papá nos dejó y, cuando tenía 11 años, hui de mi casa porque un hombre me acosaba. No le quise decir a mi mamá porque tenía miedo de que la golpeara si ella le reclamaba a él", relata.

Así las cosas, Save the Children ha aprovechado para instar al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre a que cree "un plan de acción efectivo que responda al interés superior del niño, la no detención y la no separación de las familias".

Este plan de protección debe contar con acciones que garanticen el derecho a la educación, salud, nutrición, participación, protección, no discriminación y esparcimiento, ha precisado la organización. "No toleraremos ningún acto de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes debido a su situación migratoria", ha prevenido Nancy Ramírez.