Save the Children denuncia más de mil niños desplazados en Cisjordania por ataques de colonos en 2026

Palestinos en Masafer Yatta, en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mosab Shawer/Jna Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este martes que más de mil niños palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del aumento de los ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania durante el primer semestre del año, una situación que ha causado "graves trastornos" a su escolarización, seguridad y bienestar.

La ONG ha indicado que la cifra representa la mitad del número de menores desplazados con motivo de estos incidentes durante los tres años anteriores, cuando se registradon unos 2.000 niños desplazados por ataques de colonos, que incluyen incendios de viviendas, vehículos y tierras agrícolas y asaltos contra escuelas y ataques armados.

"El aumento de los ataques de los colonos israelíes no es ninguna sorpresa. Sí lo es el silencio de la comunidad internacional mientras miles de niños y niñas palestinos viven con miedo constante ante las fuerzas israelíes y los colonos, desprotegidos y sin medios para garantizar su seguridad", ha dicho el director de Save the Children para Oriente Próximo, Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.

"Este ciclo de violencia debe terminar", ha subrayado, en medio de datos de Naciones Unidas que revelan que los ataques por parte de colonos han repuntado un 45% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con más de 1.020 incidentes desde enero, frente a los 757 del mismo periodo de 2025.

La ONU ha apuntado además que las fuerzas israelíes han participado de forma directa en ataques, en un contexto en el que también han aumentado los heridos a causa de los asaltos por parte de colonos y la violencia física y amenazas de violencia, uno de los factores que impulsa el desplazamiento de población palestina en Cisjordania.

"La comunidad internacional debe actuar para garantizar que las autoridades israelíes pongan fin a la violencia ejercida por los colonos, que los responsables rindan cuentas y que las personas afectadas reciban una reparación íntegra", ha explicado Alhendawi

En este sentido, ha argumentado que "los Estados también deberían prohibir el comercio, la cooperación económica, la ayuda financiera y los servicios que mantengan o apoyen los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado". "Esto va en línea con las obligaciones establecidas en la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 y es imprescindible para proteger los derechos fundamentales de la infancia palestina", ha zanjado.