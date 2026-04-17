Save the Children pide un fin "permanente" de la guerra en Líbano tras 45 días de "pesadilla" por la ofensiva de Israel

Destrucción en la capital de Líbano, Beirut, tras una oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la ciudad y otros puntos del país (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Save the Children ha recalcado este viernes que el acuerdo de alto el fuego de diez días en Líbano da "una frágil sensación de alivio" a las familias libanesas tras 45 días de "pesadilla" a causa de la ofensiva de Israel, ha tiempo que ha recalcado que esta pausa en los combates sea "definitiva y permanente".

"Las noticias sobre una pausa temporal en las hostilidades trae una frágil sensación de alivio para los niños y las familias, pero esto no es un alto el fuego hasta que sea definitivo y permanente", ha subrayado la directora de la ONG en Líbano, Nora Ingdal, quien ha resaltado que "los niños en Líbano han hecho frente a una pesadilla de 45 días en los que ningún punto del país era seguro".

Así, ha lamentado que las vidas de los niños han estado afectados por los conflictos desde 2023 y ha detallado que "casi 20 niños han muerto o resultado heridos cada día por bombardeos de las fuerzas israelíes desde el 2 de marzo", con cerca de 800 niños muertos o heridos y más de 350.000, "uno de cada cinco", obligado a abandonar sus hogares.

"Los niños y las familias han estado durmiendo en tiendas de campaña o en refugios colectivos abarrotados, con cualquier sentimiento de normalidad e infancia arrebatado", ha explicado Ingdal, que ha detallado que los equipos de la ONG sobre el terreno están viendo ya cómo hay familias que "inician su camino de vuelta a sus hogares, sin estar seguras de si encontrarán algo a su llegada".

En este sentido, ha puntualizado que "muchas" familias están trasladando a Save the Children que "tienen medio de volver". "Para algunas no hay una casa a la que volver, lo que las fuerza a seguir desplazadas en refugios colectivos", ha lamentado, al tiempo que ha apuntado que la ONG sigue dando apoyo psicosocial a los niños y trabajando para reunir a familias separadas, garantizar el acceso a agua potable y distribuyendo bienes esenciales a los desplazados.

"Este momento debe marcar el comienzo de una estabilidad y un alivio duraderos, no solo una pausa antes de que continúe el sufrimiento", ha esgrimido Ingdal. "Los niños necesitan estabilidad para recuperarse del trauma de la guerra, para volver a la escuela, para jugar y para reconstruir sus vidas sin el temor constante de que la violencia se reanude", ha apostillado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.