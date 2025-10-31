Schoof aventura un proceso largo para formar gobierno en Países Bajos: "Seguiré siendo primer ministro en Navidad"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, ha aventurado este viernes un proceso largo para formar gobierno tras las elecciones legislativas del miércoles, que se han saldado con un resultado sumamente ajustado entre el el partido de centroizquierda D66 y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), separados por tan solo dos décimas.

Así, ha expresado que todo apunta a que seguirá al frente del Gobierno interino durante los próximos meses: "seguiré siendo primer ministro en Navidad". "Le deseo a todo el mundo lo mejor, pero lo contrario me sorprendería. Si miramos el resultado (de las elecciones), va a ser algo complicado", ha destacado.

Schoof ha indicado que para formar una mayoría hará falta, "seguramente", el consenso entre cinco partidos dada la gran fragmentación del voto. "Esta es una posibilidad. Existe en Bélgica, así que es posible. No creo que el número de partidos importen, lo importante es que estén de acuerdo en lo que quieren hacer y que cada uno haga sus propias concesiones respecto a los otros", ha aseverado, en una clara alusión a los problemas registrados en el seno de su propio Ejecutivo.

Actualmente, solo el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el BBB siguen en el Gobierno tras la salida de los otros dos socios: el PVV de Geert Wilders y el Nuevo Contrato Social. "Estamos viendo de qué forma puede salir un nuevo gobierno de coalición. Si se estabiliza la situación, podremos debatir cómo vamos a proceder", ha aseverado.

Este jueves, las autoridades neerlandesas aplazaron hasta el próximo martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno a la espera de que finalice por completo el recuento.

Aunque estaba previsto que esto sucediera este viernes, finalmente los líderes de todos los partidos se reunirán la próxima semana para elegir a la persona encargada de sondear al resto de formaciones para allanar el camino hacia la formación de un gobierno y la elección de un primer ministro en un país acostumbrado a grandes coaliciones.