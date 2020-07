La secretaria de Educación de EEUU minimiza el riesgo de la reapertura de las escuelas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación de EEUU, Betsy DeVos, ha asegurado este domingo que la reapertura de las escuelas en el país no representa ni mucho menos el peligro que quieren hacer creer los críticos de esta decisión y ha insistido en que recortará los fondos a las escuelas que no reanuden completamente el aprendizaje en persona.

"No hay nada en los datos que sugiera que los niños que asisten a la escuela sean de alguna manera peligrosos. Sabemos que los niños contraen y tienen el virus con una incidencia mucho menor que cualquier otra parte de la población", ha declarado en comentarios a Fox News.

"Los padres esperan que este otoño sus hijos tengan una experiencia de aprendizaje a tiempo completo, y necesitamos cumplir esa promesa", ha agregado.

La semana pasada, Trump y DeVos comenzaron a defender enérgicamente que las escuelas primarias y secundarias públicas, así como las universidades, reabrirían por completo a los estudiantes en otoño a pesar del actual repunte de los casos de COVID-19 en muchas partes del país.

La secretaria ha repetido su amenaza de retirar los fondos a las escuelas que no cumplan con la norma. "Si las escuelas no van a abrir, no deberían obtener los fondos", ha añadido DeVos en Fox. "Se lo daremos a las familias".

Después, en una comparecencia en CNN, la secretaria de Educación insistió en que "la norma impone que los niños regresen a la escuela este otoño" antes de agregar que los profesores que corran un mayor riesgo de contraer coronavirus debido a su edad o a problemas médicos previos "deberán resolverlo con sus distritos escolares locales".

Minutos después, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció en la cadena CNN las palabras de DeVos. Estos comentarios son "un incumplimiento del deber y están jugando con la salud de nuestros hijos", ha lamentado.

"Nada más escuchar lo que dice la Administración, una sabe que no son conscientes del fracaso que nos ha llevado a este punto. Regresar a la escuela presenta el mayor riesgo de propagación del coronavirus. Ignoran la ciencia e ignoran las leyes de buen gobierno para que esto suceda", ha lamentado.