Archivo - El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informa a los medios de comunicación sobre la orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional emitida por la FAA durante el fin de semana - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha reclamado que su cartera necesita "software nuevo", tres días después del grave fallo de comunicaciones en el control aéreo que obligó a paralizar temporalmente el espacio aéreo y cancelar miles de vuelos en el país norteamericano, sucesos tras los que el propio Duffy solicitó al Congreso 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros) para modernizar la red.

"Necesito un software nuevo. El software que utilizamos para gestionar nuestras aeronaves en el espacio aéreo se desarrolló en la década de 1990. Funciona; funciona bien. Pero si queremos lograr una mayor seguridad y una mayor eficiencia, necesitamos un software totalmente nuevo", ha manifestado en una entrevista para la cadena Fox News.

Al hilo, ha lamentado que "estas cosas son realmente antiguas", afirmando que el último centro de control aéreo construido en Estados Unidos data de 1969.

"Por eso, espero que el Congreso, mediante un esfuerzo bipartidista, realice las inversiones que no se han hecho durante décadas", ha manifestado, aludiendo así a un Capitolio cuya configuración ha pasado de denotar un control parlamentario republicano a, tras las elecciones de medio mandato celebradas a principios de noviembre, exhibir un claro dominio del opositor Partido Demócrata.

De cualquier modo, Duffy ha incidido en la necesidad de que su cartera reciba fondos, alegando que "la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una labor de construcción sin precedentes". En este sentido, ha prometido "al Congreso, a Estados Unidos y a Donald Trump" que, en caso de lograrlo, se dedicará a "cumplir con estas inversiones históricas que cambiarán el futuro de la aviación en Estados Unidos".

Sus palabras han llegado mientras el tráfico aéreo estadounidense termina de recuperar la normalidad tras el colapso registrado el pasado viernes en los sistemas de telecomunicaciones de la propia FAA, el cual obligó a suspender temporalmente todos los despegues en el país provocando la cancelación de más de 9.200 vuelos el viernes, casi 6.700 el sábado y otros 1.600 el domingo.

Las autoridades federales atribuyen aquella paralización a una "sobrecarga" en la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo a raíz de un enrutador defectuoso durante unos trabajos de sustitución de cableado de cobre por fibra óptica en Arizona operados por la concesionaria L3Harris, lo que llevó al secretario de Transportes a reclamar al Congreso los citados 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros) para modernizar la red.