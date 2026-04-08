Secuestrados más de diez niños tras un ataque del LRA de Joseph Kony en el norte de RDC

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece niños han sido secuestrados por presuntos miembros del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de Joseph Kony contra una localidad situada en la provincia de Bas-Uelé, en el norte de República Democrática del Congo (RDC), según han denunciado las autoridades del país africano.

El jefe de la zona de Sasa, Dieudonné Dingbo, ha indicado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias 7sur7 que el ataque fue perpetrado a finales de la semana pasada contra la localidad de Kpokpo, en el territorio de Ango, antes de detallar que entre los raptados hay nueve niñas y cuatro niños.

Asimismo, ha resaltado que los asaltantes saquearon varios centros de salud y ha lamentado que "ahora no queda nada para salvar la vida de la población en esta aldea". "Nos hemos quedado sin cualquier material para poder ayudar a la población", ha asegurado.

Dingbo ha criticado además la escasa presencia de tropas en la zona y ha pedido a las autoridades que refuercen la seguridad para hacer frente a los ataques del LRA, si bien por ahora ni el Gobierno ni el Ejército congoleño se han pronunciado sobre la situación.

El LRA, un grupo terrorista integrado por cristianos extremistas, tomó las armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces, ha vagado por toda la región a pesar de la creación de una fuerza regional, apoyada por Estados Unidos, para frenarlo.

El grupo es, más que una guerrilla, una auténtica organización criminal que se caracteriza por su extrema violencia y por el reclutamiento de menores de edad para usarlos como sicarios y esclavos sexuales. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido órdenes de arresto contra Kony y otros comandantes del LRA. Aunque sus filas han quedado reducidas a unos pocos cientos de combatientes, el grupo sigue realizando ataques contra civiles.