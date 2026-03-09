Seguro jura el cargo sobre la Constitución y promete ser el presidente de todos los portugueses

1067285.1.260.149.20260309141649 António José Seguro, presidente de Portugal. - Europa Press/Contacto/Hugo Amaral

António José Seguro ha jurado este lunes el cargo sobre la Constitución ha prometido ejercer como presidente de todos los portugueses, en una ceremonia en la Asamblea Nacional, desde donde se ha comprometido a respetar la pluralidad de la misma y a cooperar con las instituciones.

"Les deseo todo lo mejor y les aseguro mi cooperación institucional, respetando la Constitución de la república, sobre la cual acabo de prestar juramento solemne", ha expresado Seguro, acompañado de quien es ya su antecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, a quien ha agradecido todos estos años de servicio al país.

Precisamente una de las primeras decisiones de Seguro como nuevo jefe de Estado será condecorar este mismo lunes a Rebelo de Sousa con la Orden de la Libertad, en reconocimiento a "su amor por Portugal" y "el cariño de un país que siempre ha sentido su presencia".

PROTEGER LA DEMOCRACIA

Durante su discurso, Seguro ha hecho hincapié en la necesidad de proteger la democracia, una tarea a la que se dedicará, ha subrayado, por "convicción" y de manera "independiente", repitiendo así uno de sus mensajes durante la campaña, en la que se presentó como un candidato ajeno a sus filias socialistas.

"Sé que hay muchos portugueses indignados, muchos dejaron de creer. Dejo un mensaje: crean en Portugal. Creo que todos son necesarios y que cada uno tiene un papel, es urgente restaurar el sentido de comunidad", ha apelado, en contraposición a los mensajes de una ultraderecha cada vez más en auge.

Seguro ha dicho que pondrá el foco durante su mandato en las desigualdades y en la exigencia con las instituciones, así como en otros "desafíos estructurales" que presenta Portugal y no pueden ser "resueltos con improvisación".

Así, se ha dirigido a los partidos políticos para hacerles ver que durante estos próximos tres años, sin elecciones a la vista, tienen una "oportunidad de oro" para poner los intereses del país por encima "de las lógicas a corto plazo", advirtiendo de que "la democracia necesita tiempo para producir resultados".

"El país gana cuando los partidos consiguen coincidir en lo esencial. Como presidente de la república, haré todo para promover los acuerdos entre los responsables políticos", se ha comprometido Seguro, según recoge la prensa lusa.

Seguro se convirtió en el representante electo con mayor número de votos de la democracia portuguesa, después de su aplastante victoria en la segunda vuelta de la presidenciales del 8 de febrero sobre el líder de la ultraderecha André Ventura.