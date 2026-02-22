Seis muertos tras volcar una lancha en un río del interior de Brasil

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han muerto, incluidos un niño de cuatro años, cuatro muejres y un hombre, tras el vuelco de una lancha en el río Grande, entre los estados de Sao Paulo y Minas Gerais.

Un portavoz del Cuerpo de Bomberos, vicente de Paula Teixeira Junior, 15 personas partieron de un bar flotante tras un espectáculo y regresaban a una finca situada en la rivera del río en la noche del sábado cuando ocurrió el vuelco, informan medios brasileños.

Nueve personas han sobrevivido gracias a la ayuda de habitantes de la zona, submarinistas y efectivos de la Guardia Civil Municipal de Rifaina. Las víctimas, tres de ellas con chalecos salvavidas, murieron ahogadas.

El Organismo de Investigación Administrativa de Accidentes y Hechos de Navegación (IAFN) ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.