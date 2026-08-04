El Senado allana el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general de EEUU

El fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche - Europa Press/Contacto/Win McNamee - Pool via CNP

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes la nominación de Todd Blanche como fiscal general, superando así un obstáculo clave para que el candidato del presidente Donald Trump, que actualmente ejerce el cargo de forma interina, dirija el Departamento de Justicia.

El comité, de mayoría republicana, ha aprobado por doce votos frente a diez la nominación de Blanche, superando así la preocupación manifestada por dos senadores conservadores --John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte-- ante el fondo para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores administraciones, lo que retrasó la votación.

La nominación será sometida ahora a votación en el pleno del Senado, donde los republicanos ocupan 53 escaños, frente a los 47 de la oposición.

Blanche anunción este lunes su decisión de revocar formalmente el polémico fondo, valorado en 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros), después de que los republicanos en el Senado amenazaran con bloquear su nombramiento.

Cornyn y Tillis también se habían mostrado en contra de la nominación de Blanche por su gestión de los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, especialmente a raíz de la filtración de datos personales de las víctimas.

El fondo formaba parte del acuerdo de sobreseimiento entre el inquilino de la Casa Blanca y el fisco de Estados Unidos por la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

El acuerdo también incluía la prohibición de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) revisara las declaraciones de impuestos pasadas de Trump, de su familia y de sus empresas, una medida que los detractores del magnate vieron como un intento de blindarse a nivel financiero.