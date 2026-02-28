El Senado argentino da luz verde a la reforma laboral de Milei tras eliminar la reducción salarial durante baja médica

Protestas en el Senado por la aprobación de la reforma laboral de Milei (archivo). - Europa Press/Contacto/Milagros Gonzalez

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Argentina ha votado a favor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una norma ya ratificada hace dos semanas en la misma Cámara, que ha tenido que volver a pasar por el trámite legislativo después de que la Cámara de Diputados eliminara el polémico artículo 44, que establecía la reducción los salarios durante las bajas médicas.

"Histórico. Tenemos modernización laboral", ha celebrado el mandatario argentino en sus redes sociales tras conocer el resultado de la votación, que ha contado con 42 votos positivos, 28 en contra y dos abstenciones.

De esta manera, el debate de la votación giraba en torno a aprobar el texto con la modificación de la Cámara de Diputados o mantener la versión anterior, lo que daba pocas opciones a la oposición peronista, que aún así ha tratado de que el debate no tuviera lugar amparándose en un artículo del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, una moción finalmente no aceptada por el Senado.

"Rechazamos esto porque afecta (a los) derechos de los trabajadores, viola artículo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, precarizar el trabajo y deteriorar el salario", ha sostenido el senador del Partido Judicialista Jorge Capitanich durante su turno, en unas declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'.

La presidenta del Senado, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y una de las principales aliadas del mandatario, ha defendido que la reforma laboral beneficiará la creación de empleo, haciendo más flexible el mercado laboral.

"En nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad durante años a millones de trabajadores. Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley para darle certeza y previsibilidad a los trabajadores y a las empresas", ha enfatizado Bullrich.

El proyecto, de más de 200 artículos propone una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de las vacaciones y crea un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra. Además, se permite la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.

Asimismo, disuelve la Justicia Nacional del Trabajo, limita el derecho a la huelga y establece un nuevo esquema para negociaciones colectivas que prioriza los acuerdos de empresa o regionales sobre los sectoriales.