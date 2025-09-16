El Senado de EEUU confirma como gobernador de la Fed al asesor económico y candidato de Trump, Stephen Miran

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha confirmado este lunes el nombramiento del principal asesor económico de la Casa Blanca, Stephen Miran, a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) para los cuatro meses restantes de mandato restantes, empezando por la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar los tipos de interés.

Siguiendo la disciplina partidista, los senadores han aprobado con 48 votos a favor y 47 en contra el nombramiento del hombre respaldado por el presidente del país, Donald Trump, que ejercerá el cargo en la Fed tomándose una excedencia sin sueldo de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca hasta enero, cuando termina el mandato de la Junta de Gobernadores, según ha recogido el portal de noticias estadounidense The Hill.

Trump y otros líderes republicanos han priorizado cubrir una vacante en la junta de la Fed antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el panel de funcionarios del banco central encargado de fijar las tasas de interés, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre, martes y miércoles de esta semana.

En este sentido, se espera que Miran preste juramento como gobernador de la Fed con tiempo suficiente para votar el miércoles sobre un posible recorte de los tipos de interés, una medida cuya postergación ha enfrentado durante los últimos meses al inquilino de la Casa Blanca con el presidente de la Fed, Jerome Powell, al que Trump ha apodado 'Tardón'.

Por su parte, el principal asesor económico del mandatario estadounidense se comprometió a inicios de septiembre a proteger la independencia del instituto emisor, aunque asegurando que el presidente "tiene derecho" a pronunciarse en materia de tipos de interés.

"[El Comité Federal de Mercado Abierto] es un grupo independiente con una tarea monumental, y mi intención es preservar esa independencia y servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda", afirmó ante la Comisión Bancaria del Senado, antes de añadir que Trump "tiene derecho a opinar sobre la política monetaria más adecuada".

El nombramiento de Miran se ha producido el mismo día en que el Tribunal Federal de Apelaciones del distrito de Columbia ha rechazado la solicitud de la Administración Trump de permitir el despido de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario, antes de la reunión de esta semana.