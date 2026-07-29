El Senado de EEUU da pasos para sancionar a países que compren petróleo y gas ruso

Archivo - Capitolio de Estados Unidos. - Lenin Nolly/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha dado pasos para aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que implicará redoblar las medidas contra los ingresos que adquiere Moscú con la venta de hidrocarburos, mediante represalias comerciales contra los principales compradores de energía rusa, y más restricciones a funcionarios y oligarcas rusos, así como entidades financieras y a la 'flota fantasma', con la que trata de eludir las sanciones económicas.

La tramitación de esta batería de medidas logró el visto bueno del Senado con 86 votos a favor y solo 12 en contra, siguiendo el acuerdo entre republicanos y demócratas en la jornada en que se celebraba precisamente el funeral del senador Lindsay Graham, uno de los principales impulsores de las sanciones contra Rusia en el Capitolio estadounidense, recientemente fallecido.

"Nos enorgullece anunciar un acuerdo sobre una legislación para impedir que los compradores de petróleo y gas rusos sigan alimentando la maquinaria de guerra de Vladimir Putin y para continuar restringiendo la capacidad del régimen iraní de apoyar el terrorismo y desarrollar su programa nuclear", señalaron en un comunicado conjunto un grupo de senadores republicanos y demócratas sobre el acuerdo alcanzado.

El paso supone imponer sanciones primarias y secundarias contra Rusia y contra quienes apoyen la guerra rusa en Ucrania a través de autorización presidencial para imponer aranceles específicos sobre las mercancías importadas de países que compren la mayor parte del petróleo o gas ruso y que faciliten la evasión de las sanciones impuestas a Rusia.

"El proyecto de ley limita estos aranceles a los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas rusos y a los cinco principales países que contribuyan a la evasión de las sanciones aplicadas al sector energético ruso", ha detallado el comunicado, en un paso destinado a India y China.

"Para ser completamente claros, China e India son los principales responsables", afirmó a los periodistas el senador demócrata Richard Blumenthal, incidiendo en el papel de Pekín como actor que financia la invasión rusa de Ucrania.

Igualmente, el paquete incluye una disposición para evitar que expire la autoridad sancionadora que restringe la financiación de los sectores energético y armamentístico de Irán, por lo que también se refuerzan las medidas sancionadoras contra Teherán, condición que reclama Donald Trump a los senadores.