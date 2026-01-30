El Senado de EEUU logra un acuerdo para evitar un cierre gubernamental ante el debate por las redadas en Minnesota

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer - Europa Press/Contacto/Douglas Christian

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Republicanos y demócratas han alcanzado este jueves un acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del Gobierno y dividir en el Senado la votación del paquete legislativo de financiación que pretendía aprobar el Partido Republicano, tomando así por separado la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, envuelto en críticas por las redadas antimigratorias en Minnesota que han dejado a dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes federales.

De este modo, la Cámara Alta aprobará la financiación de los programas recogidos en cuatro de las cinco leyes del paquete hasta que concluya el mes de septiembre, a diferencia de aquellos relacionados con Seguridad Nacional, que recibirán una prórroga de apenas dos semanas mientras los senadores negocian las disposiciones del texto, según ha confirmado la oficina del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a la cadena CNN.

El texto deberá ser aprobado en pleno antes de que termine la semana y, con ella, los fondos disponibles para todos los programas que figuran en el paquete.

Con todo, es posible que se produzca un breve cierre del Gobierno, ya que las leyes tienen que ser aprobadas también en la Cámara de Representantes, cuyo portavoz, Mike Johnson, ha señalado a la cadena ABC que "podría no ser posible" reunir a todos los congresistas de la Cámara Baja antes del lunes, si bien ha apuntado que de producirse un cierre sería "corto" y se resolvería "pronto".

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha aludido también a las negociaciones entre bancadas y ha asegurado estar "trabajando arduamente con el Congreso para asegurar que podamos financiar completamente al Gobierno, sin demora".

"Republicanos y demócratas en el Congreso se han unido para financiar la gran mayoría del Gobierno hasta septiembre, a la vez que otorgan una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional", ha manifestado, confirmando así el acuerdo y apuntando a que la concesión sobre Seguridad Nacional incluye a "la importantísima Guardia Costera, que estamos expandiendo y reconstruyendo como nunca antes". "Esperemos que tanto republicanos como demócratas den el tan necesario voto bipartidista 'sí'", ha concluido.

El citado acuerdo ha llegado tras una serie de negociaciones en las que los senadores demócratas han demandado que los agentes federales estén sujetos a las mismas políticas de uso de la fuerza que se aplican a las fuerzas del orden estatales y locales, que no puedan usar máscaras, que porten cámaras corporales en regla y que no realicen patrullas itinerantes.

Estas cuestiones han surgido a raíz del despliegue de agentes federales --destacadamente, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza-- en redadas antimigratorias que se han ido repitiendo en los últimos meses por diferentes estados.

La más controvertida ha sido la ordenada por la Administración Trump en Minnesota, que se ha saldado hasta ahora con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses --Alex Pretti y Renée Good, ambos de 37 años-- a manos de agentes federales.