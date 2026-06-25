El Senado de EEUU rechaza una resolución para obligar a Trump a retirarse de Irán para proteger las negociaciones

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Trump celebra el cambio de postura de los republicanos Paul y Cassidy: "Esta votación pone a Irán en alerta"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha evitado reprender por segunda vez a la Administración de Donald Trump por la guerra contra Irán y exigirle la retirada de fuerzas estadounidenses, tras los esfuerzos de los líderes republicanos por convencer a dos de sus compañeros de filas de que aprobar la resolución en cuestión perjudicaría las negociaciones para poner fin al conflicto.

Con 47 votos a favor, 50 en contra y uno "presente", la Cámara ha rechazado aprobar una resolución con la que reafirmaría su potestad para declarar la guerra y ordenaría a Trump "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

Una de las voces republicanas a convencer por parte del liderazgo del partido ha sido la del senador Rand Paul, uno de los que en anteriores ocasiones se ha unido a las filas demócratas para intentar aprobar este tipo de medidas.

En cambio, en esta ocasión ha preferido dar a Trump "más margen de maniobra para negociar una paz duradera", después de que el inquilino de la Casa Blanca le pidiera "que considerara su postura negociadora", según ha explicado en declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill.

Asimismo, el también senador republicano Bill Cassidy, que contribuyó en la presentación inicial de la resolución ahora rechazada, ha atribuido su cambio de postura a una "exhaustiva" reunión en la Casa Blanca acerca de la guerra con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el enviado especial Steve Witkoff.

Tras el rechazo a esta resolución, Donald Trump ha celebrado la negativa a aprobar el texto, citando en concreto a Rand Paul y Bill Cassidy. "Esta votación pone a Irán en alerta", ha asegurado.

