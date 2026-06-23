El Senado de EEUU vota a favor de detener la guerra contra Irán

Escaleras del Senado de EEUU en Washignton - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha votado este martes a favor de detener la guerra del país norteamericano contra Irán, rompiendo así con el presidente Donald Trump sobre un conflicto que ha aumentado el coste de vida de los estadounidenses y supuesto repercusiones económicas a nivel mundial.

La Cámara Alta ha dado 'luz verde', por 50 votos frente a 48, a una resolución ya aprobada por la Cámara de Representantes que exige que la Administración actual cese las hostilidades contra el país centroasiático a menos que el Congreso autorice nuevos ataques.

El texto ha salido adelante gracias a los votos de los senadores republicanos Lisa Murkowski (por Alaska), Bill Cassidy (por Luisiana), Susan Collins (de Maine) y Rand Paul (de Kentucky), sumados a los de la bancada de la oposición, a excepción de John Fetterman, demócrata por el estado de Pensilvania, el único de su partido que ha votado en contra de la medida.

En todo caso, los efectos prácticos de esta resolución no están claro, dado que la semana pasada Teherán y Washigton alcanzaron un acuerdo preliminar que establece el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz y que prevé conversaciones para un pacto más amplio que incluya la cuestión nuclear.