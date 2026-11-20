Manifestacion de sindicatos policiales en París, a 18 de noviembre de 2026 - ????? ??????? / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Francia ha aprobado este viernes con los votos del Gobierno, gran parte del bloque centrista y la derechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen la introducción de la presunción de legalidad en el uso de armas por parte de la Policía; una medida que deposita la carga de la prueba en las víctimas y que los partidos de izquierda consideran que entrega a las fuerzas del orden una "licencia para matar".

El proyecto de ley propuesto por el diputado de Los Republicanos, Eric Pauget, ha sido aprobado en la cámara alta de la Asamblea Nacional por 205 votos a favor y 110 en contra, sin variación alguna respecto al texto aprobado en verano por la Asamblea Nacional.

A partir de ahora, cada vez que los agentes de Policía y gendarmes usen sus armas "se dará por sentado que han actuado dentro del marco legal" y solo se rebatirá esta noción "cuando se presente una prueba que demuestre lo contrario", de acuerdo con el texto.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha comparecido en redes sociales para rechazar las críticas de la izquierda y asegurar que en modo alguno el proyecto de ley se parece a propuestas anteriores de Agrupación Nacional, sino que "se inscribe en la continuidad de la ley de 2017 y mantiene un marco estricto: los policías y los gendarmes solo podrán hacer uso de sus armas en supuestos ya previstos legalmente", como la negativa violenta de los sospechosos a entregarse.

El senador de La Francia Insumisa, Gabriel Amard, ha condenado el proyecto sin paliativos. "A partir de mañana, ya no le corresponderá al policía justificar su disparo, sino al sistema judicial y a las familias", ha lamentado en comentarios replicados por la senadora "verde" Mélanie Vogel, quien lamentó un "retroceso histórico de valores" que "provocará más muertes injustas".

"Cuando un gobierno aprueba el programa de la extrema derecha para socavar su posición, no la está combatiendo. Está organizando su victoria ideológica", ha añadido Vogel.

El jueves, varios cientos de manifestantes se congregaron cerca del Senado a petición de numerosas ONG y asociaciones, e instalaron cementerio simbólico frente a las puertas del Jardín de Luxemburgo, con 35 tumbas que representan a otras tantas víctimas de tiroteos policiales mortales desde 2017, según los organizadores.

El día anterior, el sindicato policial Alianza, muy próximo a la ultraderecha de Marine Le Pen, organizó una protesta frente al Ministerio del Interior, para exigir un aumento en su plus por riesgo tras varias semanas de protestas estudiantiles y sociales, en el marco de la campaña electoral.