El Senado de Francia aprueba una ley contra los disturbios y saqueos que prevé multas de hasta 10.000 euros

Archivo - Vista general del Senado de Francia - Bertrand Guay/AFP/dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Francia ha aprobado este miércoles un proyecto de ley contra los disturbios y saqueos que han tenido lugar recientemente durante las fuertes manifestaciones que han tenido lugar en todo el país, un texto que prevé multas de hasta 10.000 euros para quienes provoquen daños y para los que pertenezcan a grupos involucrados en este tipo de acciones.

El proyecto busca establecer una "responsabilidad colectiva" y una "solidaridad financiera" para aquellos que hayan participado en actos cuyo objetivo es provocar daños al mobiliario urbano de forma intencionada durante las protestas, según informaciones del Gobierno.

El Ejecutivo, que ha presentado la normativa como una cuestión de "urgencia" tras los actos de violencia registrados el 17 de octubre durante las protestas, ha salido adelante y endurece la respuesta ante este tipo de situaciones. El propio Senado ha confirmado que el texto ha recibido el apoyo de 229 senadores, frente a ortos 105 que han votado en contra.

Sin embargo, el proyecto ha suscitado duras críticas por parte de los partidos opositores y de izquierda, que cuestiones sus posibles efectos sobre la libertad de manifestación y alertan de que podría acarrear medidas de represalia contra personas que protestan de forma pacífica.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a manos de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional. De momento, las marchas continúan en las calles para exigir unas mejores condiciones en el sector educativo y medidas para paliar el alto coste de la vida en toda Francia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha aplaudido la aprobación de la medida en la Cámara Alta y ha afirmado que las disposiciones adicionales añadidas "enriquecen el proyecto del Gobierno". Así, ha expresado que se trata de una cuestión de "sentido común dadas las necesidades urgentes de los últimos días" debido a que más de 2.500 comercios se han visto afectados.