El Senado de México aprueba una reforma constitucional para homologar el feminicidio en todo el país

Archivo - Bandera de México en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado de México ha aprobado este martes una reforma de la Constitución del país, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en aras de "facultar" al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidios con la que poder homologar el tipo penal de este delito en todo el país.

"Senadoras y senadores han aprobado reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión cree una ley para prevenir, sancionar y combatir el feminicidio en todo el país de la misma forma", ha señalado la Cámara Alta en redes sociales.

Lo ha hecho por unanimidad con 109 votos a favor, según ha recogido el diario 'El Sol de México', que apunta que con la reforma se busca crear las bases para una legislación general que unifique criterios con todo el país, homologue los tipos de penas, agravantes y sanciones, así como definir estándares de investigación con perspectiva de género y fortalecer la coordinación entre Federación, estados y municipios.

Esta aprobación constituye para la primera secretaria de las Mujeres en el Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, un "paso histórico que reconoce la gravedad de esta violencia y fortalece las herramientas del Estado para investigarla y sancionarla al homologar el feminicidio en todo el país".

Concretamente, la propuesta de reforma de la mandataria mexicana tiene que ver con el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Carta Magna, según ha precisado la presidenta del Senado, Laura Itzel, a través de sus redes sociales. La misma plantea que, tras su aprobación definitiva, el Congreso cuente con las facultades necesarias para expedir una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones con relación a este delito y evitando así vacíos legales, al tiempo que se reduce la impunidad de estos casos.

Por su parte, la senadora Sasil de León, ha señalado que "hoy es un día muy importante para las mujeres en el país" porque se da "un paso más en la lucha contra la violencia de género", a la par que ha avanzado que con la homologación del delito de feminicidio en todo México "se crea un marco de protección nacional que brinda mayor seguridad y justicia".