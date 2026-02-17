El senador demócrata Mark Kelly "considerará seriamente" presentarse a las elecciones presidenciales de 2028

Los senadores demócratas Mark Kelly (excapitán de la Marina) y Elissa Slotkin, exanalista de la CIA - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El militar estadounidense retirado y senador demócrata Mark Kelly ha afirmado este lunes que "considerará seriamente" presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2028 para así suceder en la Casa Blanca al actual presidente, Donald Trump, quien lo tachó de "sedicioso" por unas declaraciones en las que, junto a otros cinco congresistas demócratas, animaba a las tropas a desobedecer órdenes ilegales en el marco de los ataques mortales contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

El excapitán de la Marina y también ingeniero y exastronauta ha reconocido de este modo en declaraciones a la cadena británica BBC que "considerará seriamente" unirse a la carrera presidencial, alegando que el país está "atravesando tiempos muy difíciles".

"Soy uno de los pocos ingenieros, la única persona con un título de posgrado en ingeniería en el Senado de Estados Unidos. Tengo experiencia en combate, algo poco común. Pasé 25 años en el ejército", ha destacado acerca de su perfil electoral. "Es una decisión seria. Simplemente aún no la he tomado", ha apostillado.

Su decisión tendrá lugar mientras tanto él como su esposa, Gabrielle Giffords, continúan recibiendo "numerosas" amenazas de muerte tras los comentarios de Trump en respuesta al vídeo en el que Kelly y los otros cinco congresistas se dirigían al país. Con todo, la cadencia de amenazas ha descendido: "Ahora las recibimos semanalmente. Teníamos que contar con personal de seguridad que nos protegiera las 24 horas del día", ha apuntado.

Asimismo, ha estimado que su carrera electoral podría coincidir con acciones legales en su contra por parte de la Administración Trump, pero ha manifestado que eso "no va a terminar" con su objetivo. "Voy a seguir luchando contra esto incluso si llega hasta la Corte Suprema", ha asegurado.

La Administración Trump salió derrotada el pasado martes, cuando un gran jurado rechazó acusar formalmente al citado grupo de congresistas demócratas, completado, junto a Kelly, por la senadora Elissa Slotkin --exanalista de la CIA--, así como por un grupo de cuatro representantes: el exranger del Ejército Jason Crow; la exreservista de la Marina Maggie Goodlander, el exoficial de la Fuerza Aérea Chrissy Houlahan, y el veterano de la Marina Chris Deluzio.

Paralelamente, Kelly también se ha tenido que enfrentar en los juzgados al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien intentó retirarle el rango de capitán y su pensión militar, por lo que acabó demandando al jefe del Pentágono el pasado mes de enero.

De anunciar su candidatura de forma oficial, Kelly se enfrentará en las primarias demócratas, a priori, a la exvicepresidenta Kamala Harris --quien perdió contra Trump en 2024-- y al gobernador de California, Gavin Newsom, a los que deberá medirse junto al resto de candidatos que finalmente se presenten.