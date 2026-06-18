Senadores republicanos critican el acuerdo con Irán y dudan de los asesores de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 en Evian. - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot / Agf

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Senadores del Partido Republicano del presidente, Donald Trump, han cargado contra el acuerdo alcanzado con Irán, por lo que consideran una cesión ante las presiones de Teherán, que sale reforzado en su pulso en el estrecho de Ormuz y tendrá acceso a fondos de reconstrucción.

"La historia nos enseña que dar miles de millones de dólares a unos fanáticos teocráticos que quieren asesinarnos no es una buena idea", ha criticado el senador por el estado de Texas Ted Cruz, que fue un acérrimo defensor de la intervención estadounidense en Irán y que ahora se ha preguntado si el presidente "está recibiendo unos consejos muy desacertados sobre este acuerdo".

Más directo se ha mostrado el senador por el estado de Luisiana Bill Cassidy, quien ha calificado el pacto como "el peor error de política exterior de las últimas décadas" y ha llegado a señalar que el expresidente Ronald Reagan "se estará revolviendo en su tumba", tras el memorando pactado con Teherán.

Así ha afeado que "las ambiciones nucleares de Irán no se han frenado" con este preacuerdo y que Teherán ha aprendido que "amenazar el estrecho de Ormuz funciona". "Sin duda lo utilizarán como moneda de cambio en el futuro", ha avisado en un mensaje en redes sociales.

"Ahora, Irán podrá construir infraestructuras totalmente nuevas en virtud de este acuerdo", ha denunciado el representante republicano, quien ha dicho que antes de lanzar el ataque, el estrecho estaba abierto, Irán estaba "asfixiado" por las sanciones y los trece militares estadounidenses caídos en la guerra "seguían con vida".

Así ha criticado que aparte de la pérdida de 13 efectivos, las familias estadounidenses "han pagado miles de millones en las gasolineras".

Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y otro de los grandes aliados de Trump en el Senado ha evitado confrontar directamente con el jefe de la Casa Blanca y ha dicho estar "satisfecho" con el acuerdo aunque ha evitado grandes celebraciones y recalcado que el Congreso debería tener la oportunidad de pronunciarse al respecto.

"Estoy algo preocupado porque la visión de Irán sobre el acuerdo parece diferente a lo que afirma el equipo negociador estadounidense", ha reconocido, indicando que quería "revisar el producto final" e instar a los negociadores a presentarlo ante el Congreso.

El acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán y que ya ha sido firmado por Trump y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

Según el documento de 14 puntos circulado por el mandatario iraní en redes sociales, Estados Unidos e Irán "declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y se comprometen desde este momento a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza mutuos y a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano".