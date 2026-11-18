Fotografía de archivo de la costa de Dakar, capital de Senegal - Chen Wei / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Senegal ha anunciado este miércoles el rescate de más de 1.400 migrantes en varias embarcaciones localizadas durante los últimos dos días frente a sus costas, al tiempo que las autoridades han afirmado que también han impedido que alrededor de 150 llegaran a subirse a barcas para intentar acometer la travesía en el océano Atlántico, que tiene las Islas Canarias como principal punto de destino.

Así, ha señalado en un mensaje publicado a través de redes sociales que sus efectivos han rescatado entre el 16 y el 17 de noviembre a 1.424 migrantes a bordo de nueva embarcaciones, quienes "han sido puestos a disposición de las autoridades competentes", antes de agregar que también "impidió la salida de 104 migrantes desde las costas de Saint Louis", una localidad situada cerca de la frontera con Mauritania.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal senegalesa de noticias, APS, han apuntado que un total de 207 migrantes, entre ellos diez niños, han sido interceptados en dos embarcaciones localizadas frente a las costas de la isla de Dionewar, en el delta del Saloum (centro). Estas personas serían ciudadanos de Senegal, Guinea, Gambia, Camerún y Guinea Bissau.

Por su parte, la Gendarmería senegalesa ha anunciado la detención de 50 "candidatos a la migración irregular", así como a tres supuestos traficantes de personas, en una serie de operaciones llevadas a cabo durante los últimos dos días en la capital, Dakar.

En este sentido, ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que una operación llevada a cabo el lunes en Toff Ndenatte permitió detener a un presunto traficante de migrantes y a 15 "candidatos a la emigración", todos ellos de nacionalidad senegalesa.

Asimismo, ha agregado que un día después de esta operación, que se saldó con la incautación de una embarcación a motor, fueron detenidos tres supuestos traficantes de personas y 31 "candidatos a la emigración" en Toubab Dialaw, sin pronunciarse sobre su nacionalidad.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.