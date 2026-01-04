Los separatistas de Yemen aceptan la propuesta de diálogo en Riad (Arabia Saudí)

Manifestantes yemeníes piden en Londres la declaración de la independencia del sur de Yemen. - Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transición del Sur (CTS) ha anunciado que acepta la propuesta emitida por las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y Arabia Saudí para celebrar una cumbre en Riad que permita el diálogo sobre la cuestión separatista del sur del país, tras el anuncio del CTS del comienzo de una "transición" de dos años hasta para la celebración de un referéndum de independencia el 2 de enero de 2028.

"El Consejo de Transición del Sur (CTS) acoge con satisfacción la invitación del Reino de Arabia Saudí a patrocinar un diálogo en el sur y afirma que esta invitación representa una traducción práctica del enfoque adoptado por el Consejo desde su creación, que se basa en el diálogo como el único medio racional para abordar cuestiones políticas, en primer lugar la cuestión de los pueblos del Sur y su derecho a restaurar su Estado", reza un comunicado de los separatistas.

El CTS ha reivindicado su "compromiso constante" con el diálogo y han agradecido la postura de Arabia Saudí y reconocido su "esfuerzo continuo por asegurar un apoyo regional e internacional serio para la causa del pueblo del Sur".

La posición del CTS ante las conversaciones en Riad se basa en el "reconocimiento de la voluntad de los pueblos del sur, dentro de un plazo determinado y con plenas garantías internacionales", manteniendo el referéndum "popular libre" como línea roja para cualquier solución al conflicto.

Una postura que dista de lo planteado este sábado por las autoridades reconocidas internacionalmente que han criticado que la solución "no puede ser monopolizada por una sola parte" ni "reducirse a medidas unilaterales o reivindicaciones de representación exclusiva".

Por su parte, han apelado a una "concertación de un marco nacional integral para abordar la Causa del Sur de manera justa e inclusiva", rechazando cualquier uso de la fuerza.

La propuesta para celebrar la cumbre en Riad llega después de que varios grupos y figuras políticas --algunos del sur de Yemen-- hayan solicitado la celebración de estas conversaciones como rechazo al camino tomado por el CTS, que aspira tras el periodo de "transición" de dos años a constituir el Estado del Sur de Arabia, la histórica ambición de los secesionistas.

El largo conflicto territorial del sur del país ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década.

Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de diciembre, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque en el este del país para reclamar sus territorios históricos que provocó la muerte de 32 militares yemeníes en la provincia de Hadramut, el detonante de la crisis actual.

El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha anunciado este sábado que sus fuerzas se han hecho con el valle de Hadramut, en el marco de sus avances hacia la ciudad de Mukalla, la quinta más poblada del país.