Una serie de ataques rusos dejan al menos un muerto y más de 20 heridos en el este de Ucrania

Archivo - Consecuencias de un ataque ruso en la región de Zaporiyia, en Ucrania - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una serie de ataques rusos ha dejado en la madrugada de este jueves al menos un muerto en Zaporiyia y una veintena de heridos repartidos entre esta provincia, Járkov y Dnipropetrovsk, las tres en el este del país, mientras que la capital, Kiev, también ha recibido bombardeos, aunque sólo se han registrado daños materiales e incendios controlados.

"Una persona ha muerto y ocho han resultado heridas como consecuencia de los ataques enemigos en Zaporiyia y el distrito de Polohivski", próximo a la ciudad, según ha informado a través de redes sociales el gobernador de la región, Iván Fedorov.

En concreto, la capital de este óblast ha recibido el impacto de tres misiles, según Fedorov, que también ha denunciado centenares de ataques con drones (421) y con artillería (275) a lo largo del territorio, una serie de operaciones tras la que las autoridades han registrado 137 denuncias de daños a viviendas, automóviles e infraestructura.

Paralelamente, la región de Járkov --en concreto, la capital homónima y la localidad de Rai-Olenivka-- ha sido también escenario de bombardeos rusos, que, si bien no han dejado víctimas mortales, han herido a 14 personas, incluido un niño de siete años, según ha explicado en sus redes su gobernador, Oleg Sinegubov.

Por su parte, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha informado también de otra oleada de ataques rusos, que ha dejado dos heridos, de 83 y 89 años, si bien su condición "no es seria", según ha señalado el jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, al explicar en sus redes las consecuencias del ataque en la ciudad.

La capital del país, Kiev, también ha recibido ataques, si bien esta vez han sido más leves y no ha habido víctimas mortales ni heridos, con apenas algunos daños en viviendas e incendios que ya han sido extinguidos o controlados, según ha señalado el alcalde, Vitali Klitschko, en su canal de Telegram.