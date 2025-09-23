El Servicio Secreto de EEUU frustra una "amenaza electrónica" antes del inicio de la Asamblea General de la ONU

Afirma que estaba formada por 300 aparatos y podría haber provocado la caída de las telecomunicaciones en toda Nueva York

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha anunciado este martes que ha logrado desmantelar una red de unos 300 servidores y dispositivos colocados en varias zonas del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, una "amenaza electrónica" que ha sido frustrada poco antes del inicio del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, ha indicado en un comunicado que se han podido frustrar las acciones previstas mediante el uso de los sistemas establecidos y que tenían como objetivo "altos cargos" de la Administración, lo cual representaba una "clara amenaza para las operaciones de seguridad de la agencia".

La investigación llevada a cabo por la agencia ha desembocado al hallazgo de más de 300 servidores y dispositivos con unas 100.000 tarjetas SIM en zonas situadas a unos 50 kilómetros de la sede de Naciones Unidas. Con estos aparatos, sería posible paralizar todas las telecomunicaciones en Nueva York.

"Esto incluye torres para deshabilitar teléfonos móviles y facilitar comunicación encriptada entre actores potencialmente amenazantes y criminales", ha lamentado el Servicio Secreto, que está analizando los aparatos, que facilitarían la comunicación de actores nacionales, una referencia a terceros países.

"El potencial para hacer caer la red de telecomunicaciones en la ciudad no puede ser subestimado", ha aseverado el director de la agencia, Sean Curran, que ha afirmado que su misión es "proteger y prevenir". "Esto muestra el potencial que tienen algunos actores para provocar amenazas inminentes", ha añadido.