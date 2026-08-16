Seúl efectúa disparos de advertencia después de que soldados norcoreanos traspasaran la frontera compartida

Archivo - Bandera de Corea del Sur - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han efectuado dispararos de advertencia después de que varios militares norcoreanos atravesaran brevemente la Línea de Demarcación Militar (MDL) en el sector oriental de la frontera intercoreana, según ha informado este domingo una la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El incidente se produjo cuando un grupo de efectivos norcoreanos entró momentáneamente en el territorio situado al sur de la línea que separa ambos países. El Ejército surcoreano respondió conforme a sus procedimientos operativos, realizando disparos de advertencia que llevaron a los soldados norcoreanos a replegarse hacia su lado de la frontera.

Se trata de los primeros disparos de advertencia efectuados este año por las fuerzas surcoreanas debido a una incursión de tropas de Corea del Norte a través de la MDL. Hasta este episodio no se habían registrado --durante 2026-- cruces de esta naturaleza por parte de militares norcoreanos.

Fuentes surcoreanas citadas por Yonhap consideran probable que los soldados estuvieran realizando tareas de patrulla cuando atravesaron la línea fronteriza. Después de los disparos, los militares norcoreanos habrían regresado a sus posiciones, sin que se detectaran posteriormente movimientos o comportamientos considerados anómalos en la zona.

De acuerdo con las reglas de enfrentamiento vigentes, las fuerzas de Seúl deben emitir primero advertencias mediante comunicaciones por radio cuando efectivos noecoreanos se aproximen a la frontera compartida. En el caso de que los primeros lleguen a cruzarla, el protocolo contempla la realización de disparos de advertencia.

Los cruces puntuales de la línea fronteriza por parte de militares norcoreanos se han sucedido con cierta frecuencia en los últimos años, en paralelo al refuerzo de las posiciones defensivas de Pyongyang en la zona limítrofe.

La situación se ha agravado desde que el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó a finales de 2023 que las relaciones entre ambas Coreas debían considerarse las de "dos estados hostiles".

La MDL constituye la frontera militar que divide la Zona Desmilitarizada (DMZ), establecida tras la Guerra de Corea, que se desarrolló entre 1950 y 1953.