Seúl incide en recuperar el mando operativo total de sus FFAA tras recordar Trump la "buena relación" con Kim

Archivo - Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha remarcado este martes su compromiso de recuperar para el país el mando operativo total de las Fuerzas Armadas, también en tiempos de guerra, antes de que finalice su mandato en 2030, después de que su par estadounidense, Donald Trump, incidiera en su "muy buena relación" con Pyongyang.

Lee ha señalado que se trata de un objetivo "prioritario" a fin de reforzar aún más las capacidades del Ejército en un momento además en el que los cambios en relación a la seguridad nacional están en constante cambio y los conflictos evolucionan cada vez más a un estilo de guerra híbrida.

"La base de la seguridad se fortalecerá al tiempo que nuestro valor e importancia como aliados crecerán a medida que fortalezcamos nuestras propias capacidades", ha explicado el presidente surcoreano este martes durante una reunión de gabinete, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Seúl ejerce el control operativo (OPCON) de sus Fuerzas Armadas en tiempos de paz desde 1994. En cambio, en caso de conflicto armado a gran escala en la península de Corea, las tropas surcoreanas y las estadounidenses se integrarían en un mando conjunto gestionado por Washington.

Se trata de un legado de la Guerra de Corea mediante el cual, Seúl cedía a un mando de la ONU entonces liderado por Washington el mando operativo durante el conflicto. A final de la década de los 70, fue transferido al Mando Conjunto de Fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos.

Esta transferencia total del mando de sus Fuerzas Armadas pasa por que Corea del Sur cumpla una serie de condiciones, principalmente de índole operativo y tecnológico, como puede ser el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles.

Las declaraciones de Lee llegan dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en redes sociales que había dado orden al Pentágono de reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos en Corea del Sur mencionando la "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

"Estos ejercicios no solo son costosos (...) sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde la presidencia de Donald Trump, se ha mostrado pacífico y respetuoso", dijo en alusión a Kim.