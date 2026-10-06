Seúl sopesa adoptar "respuestas diplomáticas" frente a Pyongyang por la explosión de una mina en la frontera

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun. - Nick Iwanyshyn / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, ha informado este martes de que las autoridades están sopesando la posibilidad de adoptar "respuestas diplomáticas" a la explosión de una mina a finales de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas y funciona a modo de frontera, un suceso que se saldó con tres soldados surcoreanos heridos y del que Pyongyang se ha desvinculado .

Cho, que ha insistido en la importancia de "evitar un aumento innecesario de la tensión" en la zona, ha indicado durante una audiencia ante el Parlamento que las Fuerzas Armadas han concluido esta misma semana que las minas fueron colocadas por Corea del Norte al sur de la línea de demarcación militar.

"Nos tomamos esto muy en serio. Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones, el Ministerio está sopesando qué acciones seguir para formular una respuesta a nivel gubernamental", ha señalado, al tiempo que ha rechazado que Seúl haya tardado en dar una respuesta concreta al incidente "ante la posibilidad de provocar a Corea del Norte".

"Realizar demandas contundentes a Corea del Norte y gestionar la situación para que no escale de forma innecesaria son dos caras de la misma moneda. Seguiremos trabajando en estos dos frentes", ha apostillado.

La polémica y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha estado tratando de sumar esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz que ponga fin definitivo a la guerra de Corea (1950-1953), que terminó con un armisticio.