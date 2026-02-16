Al Shara aboga por el "control moral de la sociedad" siria desde el islam para evitar "disputas ideológicas"

El presidente sirio, Ahmed al Shara, durante la presentación de la Carta de la Unidad del Discurso Islámico en el Palacio de Congresos de Damasco - PRESIDENCIA DE SIRIA

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente sirio, Ahmed al Shara, ha defendido este lunes la necesidad de aplicar un "control moral de la sociedad" desde el islam para evitar "disputas ideológicas" que puedan perjudicar el proceso de reconstrucción tras años de guerra interna en el país.

"Tenemos muchas prioridades en Siria y no nos podemos permitir entrar en disputas ideológicas de hace siglos", ha afirmado Al Shara durante un acto para presentar la Carta de la Unidad del Discurso Islámico en el Palacio de Congresos de Damasco.

Esta Carta "es un paso en la dirección correcta porque permite equilibrar, unificar el discurso y evitar la fragmentación en disputas parciales", según Al Shara, antiguo miembro de la filial de Al Qaeda en Siria, el Frente al Nusra, y posteriormente líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

La Carta de la Unidad del Discurso Islámico ha sido presentada por el Ministerio de la Beneficencia del Gobierno sirio y el Consejo Supremo de las Fatuas de Siria para que los imanes y estudiosos musulmanes de toda Siria tengan un discurso unificado en cuestiones religiosas.

"El mimbar (púlpito) o cualquier otro lugar para dirigirse a los fieles debe ser una posición de confianza, como la palabra del orador y las conciencias de la gente que debe confiar en el dais (predicador) que ocupa el mimbar", ha subrayado Al Shara, según recoge la televisión pública Syria TV.

Estos dais deben "concienciar a la gente y educar a la nueva generación". "Compartimos la responsabilidad de dirigir a la sociedad con el discurso en las mezquitas, escuelas y medios de comunicación para guiar a la opinión pública y el comportamiento", ha señalado.

"La integración del trabajo institucional (religioso) en el Estado es muy importante. Todas las instituciones deben ser conscientes de sus funciones", ha planteado.

En cuanto a la situación del país, Al Shara ha advertido de que hay "muchos problemas y muy grandes" tras "60 años de corrupción administrativa y organizativa" que se suma a "la gran destrucción de las infraestructuras y todos los ámbitos de la vida".

En el acto han participado más de 150 figuras religiosas de varias provincias sirias, así como los ministros de Beneficencia, Justicia y el asesor presidencial para Asuntos Religioso, informa la agencia de noticias oficial siria, SANA.

La milicia HTS de Al Shara lideró la ofensiva relámpago de una coalición de grupos armados que tomaron Damasco el 8 de diciembre de 2024 y depusieron al presidente Bashar al Assad tras décadas en el poder del Partido Baaz.