Al Shara realiza un primer pago internacional con tarjeta Visa en plena reconexión de Siria al sistema financiero

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha realizado un primer pago con una tarjeta Visa en la capital, Damasco, en medio de los esfuerzos de las nuevas autoridades para reconectar con el sistema financiero internacional y después de que Estados Unidos retirara al país de su lista de su lista de patrocinadores del terrorismo como parte de su acercamiento tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El pago ha sido realizado por el mandatario en un restaurante en la capital, según un vídeo publicado por la cadena de televisión siria Syria TV. En las imágenes se puede ver que junto a él está el gobernador del Banco Central sirio, Safuat Raslan.

Por su parte, Visa ha confirmado que "ha probado su primera transacción internacional en directo en Siria", en lo que ha descrito como "un importante hito a la hora de apoyar al sector de servicios financieros del país", según un comunicado publicado por la compañía.

"En colaboración con Fransabank Lebanon como entidad financiera adquirente y Paymera, esta prueba supone un paso histórico hacia la expansión de las capacidades de pago digital en el mercado y ofrece a los visitantes internacionales una forma familiar, segura y cómoda de realizar pagos", ha subrayado.

En este sentido, Raslan ha hecho hincapié en que "el Banco Central de Siria considera la modernización del ecosistema nacional de pago y su mayor integración con el sistema internacional de pagos como una parte importante de la modernización más amplia de la infraestructura financiera de Siria".

"La prueba realizada allana el camino para la aceptación de tarjetas internacionales en Siria y representa un hito práctico en la ampliación de las opciones de pago y la facilitación de transacciones para los visitantes internacionales", ha argumentado.

"Esperamos seguir ampliando las soluciones de pago seguras y eficientes que faciliten el comercio y el turismo, y que mejoren la experiencia de pago en Siria", ha agregado el gobernador del Banco Central sirio.