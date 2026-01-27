Al Shara traslada a Trump la importancia de coordinarse para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - -/Syrian Arab News Agency via AP / DPA - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha trasladado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la importancia de coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir el resurgimiento de organizaciones terroristas, en particular de Estado Islámico.

Al Shara ha reafirmado el "pleno compromiso" de Siria con su integridad territorial y soberanía nacional, así como "la dedicación del Estado a la preservación de sus instituciones y al fortalecimiento de la paz civil", según reza un comunicado publicado por la Presidencia siria.

"La 'nueva Siria' adopta un enfoque de apertura y ofrece su apoyo a todas las partes internacionales, basándose en intereses compartidos y respeto mutuo", ha sostenido, antes de agregar que ambos han coincidido en "la necesidad de priorizar el diálogo para resolver los conflictos regionales" como "única vía para superar las crisis crónicas en la región".

Por su parte, el presidente estadounidense ha asegurado que ha mantenido una "gran conversación con el respetadísimo presidente de Siria". "Todo lo relacionado con Siria y esa zona va muy bien. Así que estamos muy contentos", ha dicho en declaraciones a la prensa antes de dirigirse a Iowa.

Horas antes, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido habían pedido a las autoridades sirias y a las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que eviten "cualquier vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico, en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de miembros vinculados al grupo yihadista.