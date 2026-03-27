Al Shara visitará el lunes Berlín para reunirse con el canciller alemán Merz

Archivo - El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

BERLÍN 27 Mar. (DPA/EP) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, visitará este lunes a la capital alemana, Berlín, donde se reunirá con el canciller, Friedrich Merz, un viaje pospuesto por la escalada de violencia en el noreste del país entre fuerzas adscritas a Damasco y milicias kurdas.

Se espera que el mandatario participe en una mesa redonda con empresarios, según ha indicado Stefan Cornelius, portavoz del Gobierno alemán. Asimismo, está previsto que aborde con Merz el retorno de los refugiados sirios --que en julio del pasado año ascendían a 950.000 de acuerdo a la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)-- y la reconstrucción del país, devastado tras 14 años de guerra civil.

La visita de Al Shara, prevista en un primer momento para enero, se ha visto aplazada por la escalada de violencia en el noreste de Siria, en particular entre las fuerzas de seguridad dependientes de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por milicias kurdas.

El grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), dirigido por Al Shara, lideró la ofensiva relámpago de una coalición de grupos armados que tomaron Damasco el 8 de diciembre de 2024 y depusieron al presidente Bashar al Assad tras décadas en el poder del Partido Baaz.