Archivo - Felipe VI y Claudia Sheinbaum - Presidencia / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que las relaciones bilaterales con España son "extraordinarias" y se encuentran en una nueva fase y dejado atrás un "momento de dificultad", tras el "reconocimiento de atrocidades" durante la Conquista de América, en el siglo XVI, por parte del Rey Felipe VI.

"Después de un momento de dificultad, después de la solicitud del perdón y la respuesta de España (...) se fue suavizando por una declaración muy importante del Rey de España, del jefe del Estado español, de reconocimiento de atrocidades que se cometieron durante la Conquista", ha señalado en rueda de prensa.

La mandataria mexicana ha incidido en que fue esta respuesta por parte del monarca lo que "abrió una nueva etapa en la relación tanto con la Corona como con el Gobierno de España". "Y ahora hay una extraordinaria relación", ha zanjado a días de que España celebre elecciones generales anticipadas este domingo.

Durante su comparecencia, Sheinbaum ha pedido a las autoridades españolas que "apliquen" el tratado de extradición y entreguen a México a la presentadora de televisión hispano-mexicana Inés Gómez, deportada a España desde Estados Unidos y acusada en el país latinoamericano por presuntos blanqueo de capitales, crimen organizado y fraude fiscal.