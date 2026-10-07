Sheinbaum firma el decreto que veta a candidatos a la Presidencia con doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum - "Alejandro GodíNez" / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha firmado este miércoles el decreto que establece la obligatoriedad de disponer de una sola nacionalidad para ejercer la jefatura de Estado o dirigir las gobernaciones, una medida aprobada previamente por el Congreso que no será vigente hasta dentro de dos años.

"A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, jefe de Gobierno, presidenta, presidente de la República, solo puede ser mexicano", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha firmado el texto que veta la candidatura a elecciones presidenciales o estatales de aquellas personas que cuenten con doble nacionalidad.

La mandataria mexicana ha estado acompañada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien ha explicado que los candidatos que cuenten con nacionalidad mexicana y otra más deberán "renunciar" a esta última.

"De contar con doble nacionalidad, el candidato tendrá, necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral (INE), que renunciar a ella, de tal manera que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana", ha precisado.

Alcalde, que también ha rubricado el documento, ha indicado asimismo que próximamente difundirán el reglamento para "que quede muy claro" qué trámite deben realizar los aspirantes y ante qué autoridades, tanto mexicanas como de "los propios países de los cuales se tienen la nacionalidad".