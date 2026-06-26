Sheinbaum insta a De la Espriella "que se encargue de su parte" tras declarar "objetivo militar" a los cárteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Gobierno de México

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recomendado al electo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, que se encargue de la parte que le corresponde a su país en la lucha contra el crimen organizado, después de que este declara como "objetivo militar" a los cárteles mexicanos.

"Cada quien que se encargue de su parte, Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte (...) que atienda los asuntos allá", ha dicho Sheinbaum, para quien "las diferencias políticas" entre un proyecto de país y otro no deberían dañar la cooperación entre Estados en este tipo de asuntos.

Sheinbaum ha destacado que "hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo" y no solo desde que es presidente Gustavo Petro. "Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe", ha contado en rueda de prensa.

Las palabras de Sheinbaum hacen referencia a unas declaraciones de Abelardo De la Espriella cuando entonces no era más que un candidato a las elecciones en las que advertía "a los carteles mexicanos que están en el Cauca" y al resto de "bandidos" que operan en Colombia que los declararía "objetivo militar".

"Toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado el pueblo caucano se la voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración", amenazó, en línea con lo que dijo este jueves cuando recibió las actas que le acreditan como presidente electo de Colombia.

"A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón, organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas", dijo.