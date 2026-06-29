Sheinbaum pide que caiga "todo el peso de la ley" sobre el exdirector de Pemex por agredir a su esposa

Archivo - Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido este lunes "que se aplique todo el peso de la ley" sobre el antiguo director de Pemex Víctor Rodríguez Padilla después de que su esposa publicara un vídeo en redes sociales en el que se ve como es agredida por él. "Nosotros no vamos a proteger a nadie", ha subrayado.

"Tiene que aplicarse la ley porque no puede haber violencia contra las mujeres", ha señalado en rueda de prensa la presidenta de México, quien ha explicado que corresponde a la Fiscalía de Morelos tomar la iniciativa de la investigación, pues fue en ese estado donde se produjeron las agresiones que se ven en las imágenes.

"Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto. No. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso", ha incidido Sheinbaum, señalando que el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer, ya se puso en contacto con la víctima.

Sheinbaum ha aclarado que finalmente no se le vea a conceder a Padilla el cargo de director Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) que estaba previsto tras su paso por Pemex y ha descartado que vaya a ser nombrado en cualquier otro puesto dentro de la administración pública.

"Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad (...). Que se aplique la ley, como en todo (...). La ley es igual para todos", ha remarcado.

Hace unos días, María Felicia Jiménez Lavie compartió a través de YouTube un vídeo en el que se puede ver cómo es agredida por Padilla en su domicilio, mientras un menor presenciaba lo que estaba ocurriendo. La publicación iba acompañada de un mensaje pidiendo ayuda a la presidenta Sheinbaum.

Este domingo reveló en una entrevista para Radio Fórmula que lo que se puede ver en las imágenes "fue el tercer episodio, el más fuerte de todos", desde 2022. "Sí, tengo miedo. No lo niego. Sí tengo miedo de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan en el silencio", reconoció Jiménez.