Sibiga confirma que el buque ruso con supuesto grano robado de Ucrania no atracará en Israel

Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha confirmado este jueves que el buque ruso 'Panoramitis' que transporta supuesto grano robado de los territorios del este del país controlados por Rusia y tenía previsto atracar en puerto israelí, finalmente no lo hará, un día después de que Kiev pidiera de manera formal que se tomaran medidas.

"El buque 'Panoramitis', que está transportando ilegalmente grano de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, no descargará en Israel", ha aplaudido el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, que esta semana se ha enzarzado con su par israelí, Gideon Saar, por este asunto.

"Esto demuestra que las acciones legales y diplomáticas de Ucrania han sido efectivas", ha destacado Sibiga, a quien Saar afeó haber tratado esta cuestión con mayor énfasis a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en lugar de hacerlo por los cauces oficiales.

Sibiga ha informado de que están rastreando el buque, que en un principio tenía previsto atracar en el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y ha advertido a otros actores estatales y comerciales con hacer negocios con él. "No se conviertan en parte de este crimen", ha dicho el jefe de Exteriores.

Para Sibiga este paso dado por Israel "es una señal clara para todos los demás buques, capitanes, operadores, aseguradoras y gobiernos" de que no han de comprar "grano ucraniano robado", según ha escrito en sus redes sociales.

En la última semana las autoridades ucranianas han incidido en esta cuestión del supuesto grano robado por Rusia durante la invasión. Además de en Israel, los buques con este tipo de carga suelen atracar en puertos de Egipto, Argelia y Turquía, según denunció el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Según denuncia Kiev, desde el comienzo de la invasión de Rusia en febrero de 2022, se han exportado más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas con un valor total superior a los 20.000 millones de grivnas (unos 387 millones de euros) desde los "territorios temporalmente ocupados de Ucrania".