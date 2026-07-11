Siete de cada diez ambulancias de Gaza han quedado fuera de servicio por ataques israelíes y falta de repuestos

Archivo - Ambulancia traslada a un niño herido por un ataque israelí en Tal al Dhahab (Gaza) a 11 de mayo de 2026, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bilal Osama - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Gaza estima que un 70 por ciento de las ambulancias y vehículos empleados para la atención médica en el enclave palestino han quedado inutilizados por los bombardeos israelíes desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023.

"El 70 por ciento de la flota de vehículos ha quedado completamente fuera de servicio como consecuencia de los ataques directos, la acumulación de fallos técnicos y la grave escasez de repuestos básicos", ha manifestado el Ministerio, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, en un comunicado.

El Ministerio ha pedido urgentemente a la comunidad internacional que haga todo lo posible para facilitar la entrada de neumáticos y repuestos porque el sistema de atención de vehículos de emergencias está a punto de quedar paralizado. A tal punto ha llegado la situación que el Ministerio de Salud ha convocado para mañana domingo una rueda de prensa urgente para comentar este tema con los medios.

Este mismo sábado, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado seis nuevos fallecidos y otros 28 heridos en las últimas 48 horas por ataques israelíes sobre el enclave hasta sumar 1.098 muertos y 3.535 heridos desde el virtual alto el fuego pactado en octubre del año pasado.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, los ataques israelies han matado a 73.221 palestinos, mientras que el número de heridos ha llegado a 173.643.